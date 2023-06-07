'Это все ложь': Усик категорично высказался о России

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик назвал террористическими действия России в отношении украинского народа. Он добавил, что страна-агрессорка постоянно лжет о том, куда наносит ракетные удары, а также убивает мирных жителей.

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Об этом Усик рассказал в интервью польскому изданию Super Express. Он назвал россиян больными людьми, которые считают себя смелыми, но действуют исключительно подло и низко. Украинский боксер подчеркнул, что у него вызывает невероятный гнев по отношению к РФ любые сообщения о гибели украинцев.

"Очень тяжело, когда в твоей стране гибнут люди. Когда они разрушают нашу страну, наши здания. Ракеты попадают в больницы. Или просто в жилой дом или на дорогу. Говорят, бьют по военной инфраструктуре, но это все ложь. Мы видим, чем они занимаются каждый день. После электростанций, мостов, больниц. Это просто терроризм. Когда каждый день слышишь об этом по телевизору, возникает злость и гнев на людей, которые делают такие ужасные вещи. А еще кричат, что они смелые, что кого-то защищают. Это вообще больные люди, мне кажется, что они неизлечимы", – сказал Усик.

Ранее Усик откровенно рассказал, чтобы сделал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он также назвал режим в РФ "вонючим империализмом". А бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился подробности поездки Усика на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что российские оккупанты хотели его убить, оставив растяжки с гранатами в его доме в Ворзеле.

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