'Другого пути просто нет'. Усик сказал, что было бы с Путиным после их встречи

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) в интервью польскому изданию Super Express рассказал, что если бы встретился лицом к лицу с Владимиром Путиным, то эта встреча встреча для российского диктатора стала бы последней. По мнению нашего супертяжа, он бы использовал все возможные способы, чтобы лишить главаря Кремля жизни.

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"Если бы у меня был пистолет, я бы убил его. А если бы не было пистолета, я бы его задушил. Другого пути просто нет. Но я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня нет к нему никаких чувств. Вовсе нет. Это просто черное пятно", – признался Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик отметил, что не может себе ответить на вопрос, почему россияне настолько яро поддерживают убийства, в том числе детей.

Отметим, что у Усика не первый раз спрашивают про "свидание" с Путиным. В сентябре прошлого года Александр отвечал на этот же вопрос Дмитрию Гордону.

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