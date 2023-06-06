"Другого пути просто нет". Усик сказал, что было бы с Путиным после их встречи
Непобедимый украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) в интервью польскому изданию Super Express рассказал, что если бы встретился лицом к лицу с Владимиром Путиным, то эта встреча встреча для российского диктатора стала бы последней. По мнению нашего супертяжа, он бы использовал все возможные способы, чтобы лишить главаря Кремля жизни.
"Если бы у меня был пистолет, я бы убил его. А если бы не было пистолета, я бы его задушил. Другого пути просто нет. Но я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня нет к нему никаких чувств. Вовсе нет. Это просто черное пятно", – признался Усик.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик отметил, что не может себе ответить на вопрос, почему россияне настолько яро поддерживают убийства, в том числе детей.
Отметим, что у Усика не первый раз спрашивают про "свидание" с Путиным. В сентябре прошлого года Александр отвечал на этот же вопрос Дмитрию Гордону.
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