'Оставили гранаты. Они знали, что это мой дом': Усик рассказал, что российские оккупанты хотели его убить

Российские оккупанты, которые в начале полномасштабного вторжения захватили дом украинского объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика, после бегства из-под Киева оставили спортсмену "сюрпризы". Так называемые солдаты армии РФ разгромили само строение и двор, а также привязали к деревьям гранаты.

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Об этом сам Усик рассказал в интервью польскому изданию Przegląd Sportowy. Наш боксер отметил, что после возвращения в Киев он приехал в Ворзель и увидел собственными глазами тот погром, который устроили агрессоры. Александру пришлось вызывать полицию и саперов, чтобы зафиксировать преступления россиян.

"Ракета попала в дом, который был метрах в 250 от моего дома... А в моем доме русские "соседи" оставили много сюрпризов – вроде растяжек гранат. Мало того, что устроили бардак – разрушили дом изнутри, все разбили, выпачкали, украли, еще и гранаты там оставили. Я видел их своими глазами. Я поехал туда с саперами и полицией. У меня есть записи на телефоне. Видны гранаты РГД, привязанные к дереву. Они знали, что это мой дом, потому что с ними был человек, не знаю, украинец он или русский, который сказал им, что это мой дом. Наш сосед присутствовал при этом разговоре. Мужчина сказал: "Но это же дом Усика!" – рассказал украинский чемпион.

Весной минувшего года снимки и ролики из Ворзеля показала жена Усика Екатерина. Она не стеснялась в выражениях в адрес российских военных. "Русский мир"! Заехал и ко мне! Твари! Просто все испортили, наср*ли, как всегда. Долб***ы, еще и застолье устраивали! Какие они тупые! Нищие. Г***о!" – написала супруга боксера в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что оккупанты написали символы своих преступлений в Украине на воротах дома Усиков.

Ранее Усик попытался оправдать своего кума Василия Ломаченко, который активно продвигает пророссийские нарративы, рассказав, что тот поддерживает Украину. А бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился подробности поездки Усика на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк назвал новую дату следующего боя Александра Усика, который тот планирует провести в соседней с Украиной стране. Сам наш боксер высказался о поединке против британца Тайсона Фьюри.

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