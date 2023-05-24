"Такого больше нигде в мире не происходит". Промоутер указал на "странную ситуацию" в бою Ломаченко - Хэйни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не понимает, почему Атлетическая комиссия штата Невада не удовлетворила запрос команды украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) на замену одного из судей прошедшего поединка против американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО), хотя обычно делает иначе. Арум считает странным ситуацию, когда все судьи представляли США, также как и один из боксеров, сообщает Vringe.

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Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас рассказал, что до боя они пытались опротестовать кандидатуру судьи Дейва Моретти, но в Комиссии ответили, что "это один из лучших судей", и не стали производить замену. В итоге именно Моретти отдал победу Хэйни с наибольшим преимуществом — 116-112, тогда как его коллеги насчитали 115-113 в пользу Девина.

"Этот вопрос нужно задать Комиссии. Это они назначают судей. Когда одна из сторон возражает против кандидатуры одного из судей, они обычно его заменяют. В данном случае этого не было сделано. Как по мне, довольно странно, когда поединок американца с украинцем обслуживают исключительно американцы. В смысле, такого больше нигде в мире не происходит. Но, опять же, мне за это не платят. Я — промоутер, а подобными вещами в Неваде заправляет комиссия", - заявил Арум.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

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