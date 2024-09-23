'Есть все инструменты': Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком

Чемпион супертяжелого веса Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) после победы над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) хотел бы провести реванш с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) хотел бы поквитаться с украинцем за поражение в августе 2023 года.

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Об этом в интервью радио BBC 5 Live заявил промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен. При этом, по словам представителя 27-летнего уроженца Лондона, сейчас будет рассматриваться вопрос относительно проведения повторного поединка его клиента проти Джошуа.

"Бой, в котором я бы хотел его видеть сейчас, – это снова Усик. Это другой Даниэль Дюбуа, он более зрелый физически и морально. Он будет набирать силу. Он молодой человек и у него есть все инструменты, чтобы стать сильнейшим в дивизионе. В контракте Джошуа есть пункт о реванше, но его нет в нашем. Но это не значит, что мы не будем этого делать. Это то, что мы сядем и обсудим", – сказал Уоррен.

Отметим, что бой Джошуа и Дюбуа завершился брутальным нокаутом в пятом раунде. При этом промоутер Александр Красюк отметил, что поединок должен был закончиться дисквалификацией уже после первого раунда.

Перед стартом поединка стадион "Уэмбли" устроил овации Усику. Сам украинец был поражен результатом поединка двух британцев. К слову, Цыганский король потерял 150 миллионов из-за поражения Джошуа.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети выложили видео того, что сделал Энтони Джошуа перед тем, как его нокаутировал Даниель Дюбуа. Кроме того, появилось видео встречи Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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