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"Есть все инструменты": Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,0 т.
'Есть все инструменты': Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком

Чемпион супертяжелого веса Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) после победы над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) хотел бы провести реванш с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) хотел бы поквитаться с украинцем за поражение в августе 2023 года.

Видео дня

Об этом в интервью радио BBC 5 Live заявил промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен. При этом, по словам представителя 27-летнего уроженца Лондона, сейчас будет рассматриваться вопрос относительно проведения повторного поединка его клиента проти Джошуа.

"Есть все инструменты": Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком
"Есть все инструменты": Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком

"Бой, в котором я бы хотел его видеть сейчас, – это снова Усик. Это другой Даниэль Дюбуа, он более зрелый физически и морально. Он будет набирать силу. Он молодой человек и у него есть все инструменты, чтобы стать сильнейшим в дивизионе. В контракте Джошуа есть пункт о реванше, но его нет в нашем. Но это не значит, что мы не будем этого делать. Это то, что мы сядем и обсудим", – сказал Уоррен.

"Есть все инструменты": Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком

Отметим, что бой Джошуа и Дюбуа завершился брутальным нокаутом в пятом раунде. При этом промоутер Александр Красюк отметил, что поединок должен был закончиться дисквалификацией уже после первого раунда.

"Есть все инструменты": Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком
"Есть все инструменты": Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком

Перед стартом поединка стадион "Уэмбли" устроил овации Усику. Сам украинец был поражен результатом поединка двух британцев. К слову, Цыганский король потерял 150 миллионов из-за поражения Джошуа.

"Есть все инструменты": Дюбуа после победы над Джошуа готовится к реваншу с Усиком

Как сообщал OBOZ.UA, в сети выложили видео того, что сделал Энтони Джошуа перед тем, как его нокаутировал Даниель Дюбуа. Кроме того, появилось видео встречи Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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