Родился в Москве, ранее был осужден: что известно о голосеевском стрелке, который убил людей в Киеве

Названо имя ликвидированного в субботу, 18 апреля, в Киеве террориста, который взял заложников и убил нескольких человек в Голосеевском районе. Киллер имел украинский паспорт, но родился в Москве.

Его звали Дмитрий Васильченков, сообщило издание УП. Как удалось выяснить OBOZ.UA, террорист ранее был судим.

Как выяснилось, Васильченков родился в 1968 году в Москве, ранее жил в Бахмуте на улице Максима Горького. Он работал в управлении образования мэрии Бахмута и военной части А1978.

Также он получал военную пенсию, но в частности стало известно, что у него был долг в УниКредитБанке. Квартиру в доме по улице Демеевской, 35, он купил еще в 2019 году.

В 2024 году, согласно уголовному производству №12023105010001262, его ранее судили за нанесение легких телесных повреждений. Но уголовное производство закрыли, потому что он примирился с пострадавшим.

"Обвиняемый отметил, что примирился с потерпевшим и ходатайствовал о закрытии уголовного производства и об освобождении его от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, который не имеет к нему материальных и моральных претензий, и предоставил в подтверждение обращения потерпевшего и его расписку", – говорилось в тексте вердикта.

Также отмечается, что в 2024 году он выиграл два суда против ПФУ по делу по доплате в 2к и перерасчет пенсии военного. Для перерасчета принес справку из Киевского городского ТЦК СП от 17.11.2022 №ВСЗ/9664.

Установлено также, что Васильчиенков убивал людей из легальной охотничьей винтовки Kel-Tec SUB-2000 под пистолетный патрон 9.19, которую можно купить в свободном доступе. Карабин был зарегистрирован в декабре 2025 года.

