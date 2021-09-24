Джошуа – Усик: онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в субботу, 25 сентября, проведет главный для себя на сегодняшний день бой в карьере. Крымчанин в Лондоне попытается отобрать титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

На кону будут стоять пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). Поединок примет стадион "Тоттенхэм Хотспур", на котором смогут присутствовать до 60 тысяч зрителей.

Видео дня

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа. Ориентировочное начало – в 23:55 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ДЖОШУА – УСИК

Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"

Рефери: Майкл Александер (Великобритания)

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО, Великобритания) – Александр Усик (19-0, 13 КО, Украина)

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24 ЧАСА ДО БОЯ. Всех приветствуем, дорогие друзья! Совсем скоро мы узнаем, сможет ли Александр Усик сотворить апсет и стать чемпионом мира в супертяжелом весе, побив Энтони Джошуа.

Пока напомним вам, что изначально Энтони должен был сразиться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали в третий раз выйти в ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Бой должен был состояться в июле. Однако из-за коронавируса у Фьюри и членов его команды он был отложен на октябрь. В итоге WBO санкционировала бой Джошуа – Усик, что взбесило промоутера британца Эдди Хирна. Тот пожаловался, что его клиента постоянно заставляют проводить обязательные защиты поясов.

В свою очередь Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления поединка против Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Позднее Александр на украинском языке провел пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа. На общение с прессой украинец пришел в костюме Джокера. Британский чемпион в свою очередь признался, что ему нравятся украинцы.

Кроме того, состоялась церемония взвешивания боксеров. Наш соотечественник показал рекордный для себя вес в карьере.