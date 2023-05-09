Джошуа признался, что боится стать инвалидом из-за бокса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 ко) признался, что боится оказаться в инвалидном кресле после завершения боксерской карьеры. Именно здоровье уроженец Уотфорда назвал своим главным наследием после ухода из профессионального спорта.

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Об этом Джошуа заявил в интервью авторитетному изданию Mens Health. Британец, который в декабре намерен выйти на ринг против американского нокаутера Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) отметил, что не хочет повторять судьбу многих боксеров, которые с годами страдают от последствий боев.

"В боксе люди ходят в спортзал одной дорогой, и немногие уходят той же. По причине травм и того, через что они проходят. Я хочу, чтобы мое наследие было таким: я ушел здоровым. Представьте меня в возрасте 50 или 60 лет в инвалидном кресле – абсолютного раздавленного из-за травм, который я получил. Мое наследие должно быть таким, чтобы в старости я все еще был здоровым м свежим... Я хочу, чтобы люди говорили: "Ого, он все еще хорошо выглядит, он все еще следит за собой". Вот это наследие", – сказал Энтони.

Накануне промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах Саудовской Аравии организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. Позже в СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов.

Джошуа ранее дважды проиграл Усику. После этого он вернулся на ринг и единогласным решением судей одолел американца Джермейна Франклина (21-2, 14 KO), устроив провокацию и массовую драку.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. А олимпийский чемпион Сиднея-2000 Одли Харрисон дал прогноз на бой украинца с Фьюри.

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