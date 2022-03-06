Джошуа отказался комментировать нападение России на Украину и поступок Усика

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отказался комментировать ситуацию с украинцем Александром Усиком 919-0, 13 КО), который стал в ряды территориальной обороны Киевской области для защиты страны от российских оккупантов. Бывший чемпион мира признался, что ему нечего сказать о своем сопернике по чемпионскому бою, который был намечен на май нынешнего года.

Об этом сам Джошуа заявил в интервью YouTube-кананлу Boxing Social. Он подчеркнул, что ему трудно что-то говорить о нападении РФ на Украину, так как он не полностью знаком с ситуацией.

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"Это не для меня. Я ничего не хочу говорить. Я бы мог много сказать, но я сижу за закрытыми дверьми. Да и не все слова предназначены для камеры. Изучаю это, изучаю то, что происходить вокруг меня в моей жизни. Если быть честным с вами, я не хочу ничего говорить", – сказал Джошуа.

При этом он поинтересовался у журналиста, что тот думает относительно происходящего. Представитель СМИ отметил, что испытывает грандиозное уважение к Усику и Василию Ломаченко, которые встали на защиту Украины, а бокс ничего не значит в сравнении с этим. "Классно", – ответил Энтони.

Напомним, британский супертяж проиграл Александру Усику в сентябре минувшего года и потерял чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Сразу после поединка Джошуа активировал опцию о реванше, которая была прописана в контракте. Ожидалось, что второй поединок Энтони и Александра должен был состояться весной нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Тайсон Фьюри восхитился поступком Александра Усика и Василия Ломаченко, записавших в ТрО, и отметил, что последует их примеру, если его стране будет угрожать опасность.