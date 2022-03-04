Тайсон Фьюри готов вместе с Усиком и Ломаченко воевать с Россией, если Англия или США будут втянуты в конфликт

Максим Иншаков
Бокс
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Тайсон Фьюри
nosound
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Бой Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта должен стать самым крупным британским поединком в супертяжелом весе с тех пор, как Леннокс Льюис нокаутировал Фрэнка Бруно в Кардиффе. И хотя Уайт не явился на пресс-конференцию, гораздо более заметно отсутствие на сцене супертяжеловесов в лице Александра Усика, который вступает в бой с силами Владимира Путина в Украине, пишет inews.co.uk.

Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO рассчитывал провести весну в подготовке к матчу-реваншу с Энтони Джошуа, а не облачаться в военную форму своей страны, вместе с Василием Ломаченко и братьями Виталием и Владимиром Кличко и становиться с оружием в руках, чтобы защитить сине-желтый флаг.

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Александр Усик с автоматом

"Это фантастика. Я буду первым, кто присоединится к нам, если в войну вмешаются Англия или Америка. Я буду первым в очереди на эту работу. Мой папа тоже будет, и все парни, мы все станем на защиту. Если ты из той страны, живешь там – защищай ее. Люби свою женщину и сражайся за свою страну", – не сдержал эмоций Тайсон.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Его дополнил промоутер Фрэнк Уоррен.

"Все должны поддержать Украину. Встать против тирана на защиту демократии. Эти четыре бойца, все должны стоять за ними. То, что они делают, великолепно", – заявил Уоррен.

Уоррен также хотел отметить, что именно бокс стал первым, кто объявил, что бои не будут проводиться в России в обозримом будущем в рамках постоянно расширяющегося бойкота, организованного спортивным миром, чтобы подавить Путина.

Тайсон Фьюри

"Они были одним из первых видов спорта, которые сделали это, в то время как ФИФА тянула резину", – сказал Уоррен.