Тайсон Фьюри готов вместе с Усиком и Ломаченко воевать с Россией, если Англия или США будут втянуты в конфликт

Бой Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта должен стать самым крупным британским поединком в супертяжелом весе с тех пор, как Леннокс Льюис нокаутировал Фрэнка Бруно в Кардиффе. И хотя Уайт не явился на пресс-конференцию, гораздо более заметно отсутствие на сцене супертяжеловесов в лице Александра Усика, который вступает в бой с силами Владимира Путина в Украине, пишет inews.co.uk.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO рассчитывал провести весну в подготовке к матчу-реваншу с Энтони Джошуа, а не облачаться в военную форму своей страны, вместе с Василием Ломаченко и братьями Виталием и Владимиром Кличко и становиться с оружием в руках, чтобы защитить сине-желтый флаг.

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"Это фантастика. Я буду первым, кто присоединится к нам, если в войну вмешаются Англия или Америка. Я буду первым в очереди на эту работу. Мой папа тоже будет, и все парни, мы все станем на защиту. Если ты из той страны, живешь там – защищай ее. Люби свою женщину и сражайся за свою страну", – не сдержал эмоций Тайсон.

Его дополнил промоутер Фрэнк Уоррен.

"Все должны поддержать Украину. Встать против тирана на защиту демократии. Эти четыре бойца, все должны стоять за ними. То, что они делают, великолепно", – заявил Уоррен.

Уоррен также хотел отметить, что именно бокс стал первым, кто объявил, что бои не будут проводиться в России в обозримом будущем в рамках постоянно расширяющегося бойкота, организованного спортивным миром, чтобы подавить Путина.

"Они были одним из первых видов спорта, которые сделали это, в то время как ФИФА тянула резину", – сказал Уоррен.