Джошуа – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя за пояс Усика

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) спустя полгода возвращается в ринг. Уроженец Уотфорда в субботу, 21 сентября, подерется с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО) за титул Международной федерации бокса (IBF).

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Грандиозное шоу принимает легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Дюбуа. Время начала – в 23:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДЖОШУА – ДЮБУА

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за пояс IBF

Лондон, стадион "Уэмбли"

Энтони Джошуа (26-3, 23 КО, Великобритания) – Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО, Великобритания)

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6 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса! В субботу нас ожидает первое грандиозное событие второй половины года в супертяжелом весе. Противостояние двух жертв Александра Усика за его же пояс IBF, от которого он вынужденно отказался после победы над Тайсоном Фьюри.

Любопытно, что на поединок Дюбуа выедет в статусе полноценного чемпиона IBF. Так что именно он будет защищать титул, который ему достался вы кабинетах.

Явным фаворитом считается Джошуа. Прогноз букмекеров категоричен – 1,28 на победу Энтони против 3,75 на его соперника. Согласно плану, победитель поединка в Лондоне в будущем году подерется с сильнейшим в реванше Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа назвал поражение во втором поединке от Александра Усика самым болезненным в своей карьере.

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