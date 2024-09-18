Не в состоянии лететь: стали известны подробности ареста Усика в Польше

Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику было отказано в посадке на самолет в аэропорту Кракова после того, как представитель авиакомпании счел его состояние неподходящим для полета. Так как наш соотечественник категорически с этим не соглашался, его и задержали правоохранители.

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Об этом информирует ESPN со ссылкой на собственные источники. Усик объяснял свое состояние переутомлением, так как он провел в дороге в авто почти 900 километров. Из-за языкового барьера и непреклонной позиции боксера между ним и представителями авиакомпании произошел инцидент.

Вместе со спортсменов в Валенсию, где украинец проведет свой тренировочный лагерь перед реваншем с Тайсоном Фьюри, направлялись его супруга Катерина и тренер Сергей Лапин-младший. В результате после вмешательства МИД Украины и президента Владимира Зеленского Усика отпустили.

Поздно ночью он записал видеообращение к болельщикам, в котором сообщил, что с ним все в порядке. "Дорогие друзья, все хорошо. Я свободен. Произошло недоразумение", – объяснил боксер. При этом в его речи нет ничего, чтобы указывало на его "неподходящее для полета состояние".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Александра Усика в Кракове. Также ситуацию резко прокомментировали в Министерстве иностранных дел страны.

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