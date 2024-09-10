УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Уважаю Усика, но..." Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,1 т.
'Уважаю Усика, но...' Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) назвал поражение в реванше от Александра Усика (22-0, 14 КО) самым болезненным в карьере. Уроженец Уотфорда отметил, что очень тяжело перенес неудачу, которая оказала сильное психологическое воздействие на его ментальность.

Видео дня

Об этом Джошуа заявил в интервью DAZN, пишет портал secondsout.com. По словам британца, причиной второго поражения от Усика стала превосходство украинца в психологии, а кроме того, сам Энтони согласился с тем, что недостаточно сделал для победы.

"Уважаю Усика, но..." Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму
"Уважаю Усика, но..." Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму

"Самое большое поражение? Реванш с Усиком. Это был мощный удар. Я уважаю Усика, определенно, но это было обидное поражение. Это было слабое выступление. Я не должен был проигрывать в своей голове. Я отдаю жизнь ради этого спорта. Поверьте мне. Я немного подавлен. Единственное, за что мы получаем признание, – это победа. То, как я выложился, было недостаточно для победы, я сам знаю", – сказал Джошуа.

Напомним, реванш британца и украинца прошел в августе 2022 года и завершился победой Усика раздельным решением судей – 115-113, 113-115, 116-112.

"Уважаю Усика, но..." Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму

21 сентября Джошуа подерется с Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) отказался наш соотечественник.

После этого бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

"Уважаю Усика, но..." Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму
"Уважаю Усика, но..." Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал Энтони Джошуа единственным боксером, с которым хотел бы подраться после реванша с Тайсоном Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!