'Уважаю Усика, но...' Джошуа рассказал, как украинец нанес ему душевную травму

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) назвал поражение в реванше от Александра Усика (22-0, 14 КО) самым болезненным в карьере. Уроженец Уотфорда отметил, что очень тяжело перенес неудачу, которая оказала сильное психологическое воздействие на его ментальность.

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Об этом Джошуа заявил в интервью DAZN, пишет портал secondsout.com. По словам британца, причиной второго поражения от Усика стала превосходство украинца в психологии, а кроме того, сам Энтони согласился с тем, что недостаточно сделал для победы.

"Самое большое поражение? Реванш с Усиком. Это был мощный удар. Я уважаю Усика, определенно, но это было обидное поражение. Это было слабое выступление. Я не должен был проигрывать в своей голове. Я отдаю жизнь ради этого спорта. Поверьте мне. Я немного подавлен. Единственное, за что мы получаем признание, – это победа. То, как я выложился, было недостаточно для победы, я сам знаю", – сказал Джошуа.

Напомним, реванш британца и украинца прошел в августе 2022 года и завершился победой Усика раздельным решением судей – 115-113, 113-115, 116-112.

21 сентября Джошуа подерется с Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) отказался наш соотечественник.

После этого бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал Энтони Джошуа единственным боксером, с которым хотел бы подраться после реванша с Тайсоном Фьюри.

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