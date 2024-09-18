Перевозил зерно или месть за избиение поляка: в соцсетях отреагировали мемами на арест Усика

Задержание бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика в аэропорту Кракова вызвало бурную реакцию среди украинских болельщиков. Внезапный арест нашего соотечественника выглядел очень странно, учитывая то, что уже через три месяца ему предстоит провести реванш с Тайсоном Фьюри.

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В социальных сетях любители бокса и простые украинцы разразились мемами по этому поводу. Разумеется, они тут же в шутку обвинили польских пограничников в мести за то, что именно 17 сентября – в день ареста – восемь лет назад Александр побил Кшиштофа Гловацки и завоевал свой первый чемпионский пояс на профессиональном ринге.

Так же болельщики иронично предположили, что Усик провозил зерно в своих боксерских перчатках, за что и был задержан поляками. Многие принялись предполагать, что спортсмен на самом деле появился в Кракове в образе Богдана Хмельницкого, в котором он выходил на поединок против Фьюри 18 мая, чем и вызвал переполох среди пограничников.

OBOZ.UA собрал самые яркие мемы и высказывания болельщиков в социальных сети после задержания Александра Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Александра Усика в Кракове. Также ситуацию резко прокомментировали в Министерстве иностранных дел страны.

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