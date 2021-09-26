Должен признаться Усику: обидчик Кличко отреагировал на поражение Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис эмоционально отреагировал на победу украинца Александра Усика над британским боксером Энтони Джошуа. После абсолюта в крузервейте крымчанин стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в королевском дивизионе.

"Должен признаться Усику, что он показал отличное тактическое выступление сегодня. Для Джошуа это не конец пути, но не нужно быть таким осторожным и ждать 8-го раунда, чтобы покончить с соперником. Учись и становись лучше", – написал в Twitter Льюис, который в своем последнем бою победил Виталия Кличко.

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Бой за четыре чемпионских пояса прошел 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Александру Усику.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка Усик заявил, что бой прошел так, как он и планировал, хоть и было несколько неприятных моментов. А про реванш с Джошуа, который был прописан в контракте, он пока не думает.

Ранее на бой Александр Усик вышел в космическом костюме с необычным шлемом.