"Вы увидели не лучшего Усика": первые слова украинца после победы над Джошуа

Украинский супертяж Александр Усик (19-0, 13 KO) после победы по очкам над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отметил, что бой прошел так, как он и планировал. Но сейчас чемпион мира по трем основным версиям хочет к своим детям.

"Для меня эта победа значит очень много. Бой прошел именно так, как я и предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он меня зажимал. Но это было незначительно. Досрочно завершить бой в последних раундах? Не было такой задачи. Вначале я это хотел сделать, попал, кинулся, но потом мой тренерский штаб привел меня в чувство", – сказал после боя Усик.

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Также Александр отметил, что главное, что хотел сделать в этом поединке – прославить своего Господа, Иисуса Христа: "И сказать, что эта победа от него".

Также Усик передал привет своим троим детям. И заметил, что в этот день 12 лет назад его жена Екатерина сказала ему "Да". Поэтому сегодня день двойного счастья.

По поводу реванша с Джошуа, который был прописан в контракте, Александр отметил, что проделал огромную и тяжелую работу в лагере и сейчас больше всего на свете хочет вернуться домой и провести время с семьей и своими детьми, смотреть, как они играются и пачкаются.

Напоследок украинский боксер отметил, что сегодня все увидели не самого лучшего Усика: "Я могу быть еще лучше".

Напомним, что Александр Усик и Энтони Джошуа прошли полную 12-раундовую дистанцию. После 10 раунда у украинского боксера на лице появилась кровь из-за рассечения, а у британского чемпиона начал закрываться правый глаз.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" завершился единогласным решением судей 117-112, 116-112, 115-113.