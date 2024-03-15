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Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,2 т.
Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри

Американские аналитики начали считать Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Всего за неделю букмекеры повысили сразу на 6% вероятность победы нашего соотечественника в самом ожидаемом бою года.

Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри
Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри

Об этом пишет портал Boxing Scene со ссылкой на крупнейший оператора спортивных ставок в США Fan Duel. Раньше котировки на Усика фиксировались на уровне 2,00. Теперь же показатели на успех украинского чемпиона достигают уровня 1,76.

Коэффициенты на победу Фьюри изменился с 1,80 на 2,04. При этом британские эксперты продолжают считать фаворитом своего боксера. Однако это можно объяснить тем, что фанаты бокса делают ставки на Тайсона, что влияет на котировки.

Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри
Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри

Ранее Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг. В свою очередь сам Цыганский король, как называет уроженца Манчестар, пообещал легко победить украинца.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме

Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри

В свою очередь британские фанаты поставили под сомнение способность своего соотечественника побить Усика. Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри
Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

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