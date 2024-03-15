Букмекеры в США перевернули ставки на бой Усик – Фьюри

Американские аналитики начали считать Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Всего за неделю букмекеры повысили сразу на 6% вероятность победы нашего соотечественника в самом ожидаемом бою года.

Об этом пишет портал Boxing Scene со ссылкой на крупнейший оператора спортивных ставок в США Fan Duel. Раньше котировки на Усика фиксировались на уровне 2,00. Теперь же показатели на успех украинского чемпиона достигают уровня 1,76.

Коэффициенты на победу Фьюри изменился с 1,80 на 2,04. При этом британские эксперты продолжают считать фаворитом своего боксера. Однако это можно объяснить тем, что фанаты бокса делают ставки на Тайсона, что влияет на котировки.

Ранее Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг. В свою очередь сам Цыганский король, как называет уроженца Манчестар, пообещал легко победить украинца.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме.

В свою очередь британские фанаты поставили под сомнение способность своего соотечественника побить Усика. Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

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