"Будет громко падать": украинцев возмутило поведение "высокомерного Усика"

Слова менеджера и тренера Александра Усика Сергея Лапина о том, что его боксеру не нужна никакая помощь от братьев Кличко перед боем с Джошуа, вызвали возмущение в социальных сетях. Украинские болельщики обратили внимание на неправильное поведение крымчанина.

Фанаты намекнули, что Усик еще ничего не добился в супертяжах, чтобы так зазнаваться и напомнили ему, что тот, кто обладает большим самомнением, чаще всего очень громко и больно падает.

"Здесь и так все ясно, что православный ва*ник, надул себя в х*й, и никак на нашу землю не может опуститься. Надеюсь, что ему ниппеля скрутят, тогда будет очень больно падать", "Высокомерный считает себя королем, думаю Усик проиграет", "То ли его прет, что всего достиг, и ему не интересно мнение легенд бокса, то ли он думает, что сам легенда. Это не правильно, обычно тихо взлетают, но падают с большим грохотом", – пишут юзеры в комментариях в Facebook.