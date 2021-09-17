Усик – Джошуа: в команде украинца заявили, что не нуждаются в помощи Кличко

Легендарные Владимир и Виталий Кличко не посещали тренировочный лагерь Александра Усика (18-0, 13 КО) накануне его поединка против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). При этом в команде крымчанина не особо заинтересованы в советах великих боксеров.

Об этом в интервью mybettingsites.co.uk заявил менеджер и тренер Усика Сергей Лапин. Он подчеркнул, что верит в победу Александра над британским чемпионом.

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"У него одна из лучших боксерских техник. И он максимально использует свои ноги, что делает его очень непростым соперником. Что касается совета братьев Кличко, наших соотечественников-украинцев, то мы ни разу не видели их в лагере. У Александра есть своя история, и он пишет ее давно, с того момента, как пришел в спортзал в юном возрасте. Больше ему никто не нужен", – сказал Лапин.

Он также добавил, что Усик находится в оптимальных физической форме и психологическом состоянии.

Напомним, бой Усик – Джошуа пройдет в субботу, 25 сентября, на арене "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Вечер бокса смогут посетить 60 тысяч зрителей.

Изначально Энтони должен был сразиться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали в третий раз выйти в ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Бой должен был состояться в июле. Однако из-за коронавируса у Фьюри и членов его команды он был отложен на октябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа категорически заявил о том, что не рассматривал возможности отказаться от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации, чтобы не боксировать с Усиком.

В свою очередь спарринг-партнер украинца Александр Захожий рассказал о секретах подготовки Александра к поединку против Джошуа. Сам Усик в символическом видео обратился к будущему сопернику.