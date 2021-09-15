Усик снялся в клипе скандальной украинской группы. Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) принял участие в съемках клипа скандального отечественного дуэта ANNA MARIA. Новая песня двух певиц-близняшек называется Light Up.

На официальном YouTube-канале группы появился ролик, в котором Усик играет роль кумира, который мотивирует детей на занятия спортом. В одном из моментов видно, как один из юных боксеров пересматривает предыдущие поединки украинца, черпая из них вдохновение.

В тексте композиции речь идет о том, что необходимо идти к своей цели вне зависимости от всяческих трудностей и слов недоброжелателей, которые стоят на пути.

Видео дня

Напомним, что сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк являются уроженками Крыма. В 2019 году во время интервью на крымскотатарском телеканале ATR они уходили от прямого ответа на вопрос об аннексии полуострова, объясняя это тем, что они вне политики. Также певицы заявили, что Украина не ведет войну с Россией, а конфликт называется АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик проведет чемпионский бой против британца Энтони Джошуа в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Промоутер нашего соотечественника Александр Красюк рассказал о редком пункте, который был включен в контракт на поединок.

Отметим, что ранее Усик снялся в клипе знаменитого репера Сереги.