Боксер-чемпион сказал, как Усику победить Джошуа "в одну калитку"

Украинский чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (19-0-1, 15 КО) считает, что Александру Усику (18-0, 13 КО) стоит уделить большее внимание нужному ритму и работе в ногах. Именно это может стать ключевым фактором в победе над обладателем четырех поясов (WBA, IBF, WBO и IBO) в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

28-летний Продан в андеркарте встречи Джошуа - Усик проведет свой бой. Соперником украинца будет Флориан Марку из Албании.

"Мой прогноз – 50 на 50. Если Саня настроит такой ритм и на ножках будет работать, он обыграет просто Джошуа в одну калитку. Но бокс это такая штука, что может, как говорится, прилететь. Тогда у Джошуа тоже есть шанс. Но Саня может дать, у него есть нормальный удар", – сказал Продан в эфире Youtube-канала Luckypunchnet.

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Кроме того Продан отметил историческое значение этой встречи.

"Это событие раз в 10 лет. За 24 часа раскупили билеты на 75-тысячный стадион. Очень много тут наших соотечественников, которые приедут поболеть за Сашу. Можно на пальцах посчитать, сколько раз проходили события такого уровня для Украины. Это останется в истории. Нужно этим гордиться", – подытожил Продан.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионский бой состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".

Во время пресс-конференции перед поединком Александр Усик пообщался с журналистами на украинском языке.

Напомним, что OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

Отметим, что уже стало известно, какие телеканалы покажут поединок Усик – Джошуа. Также появились котировки на победителя этого противостояния.