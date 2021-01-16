Джима заработала два штрафа, лишив Украину шансов в эстафете КМ по биатлону

В немецком Оберхофе на 6-м этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км.

Сборная Украины, которая была представлена Дарьей Блашко, Юлией Джимой, Валей Семеренко и Еленой Пидгрушной, заняла 8-е место.

"Сине-желтая" сборная начала гонку посредственно. Дарья Блашко после точной "лежки", на долгой стрельбе стоя сделала лишь один промах, и перед передачей эстафеты проиграла ходом 30 секунд. Джима ушла в бой 12-й, уступая лидирующей Италии 50 секунд.

Свой этап Юля провела кошмарно, настреляв два штрафных круга, и откинув нашу команду на 15-е место с отставанием в 2 минуты. Валя Семеренко и Елена Пидгрушная с отличной стрельбой смогли лишь подтянуть сборную Украины в десятку.

Победу добыла сборная Германии. Второе место сенсационно завоевала Беларусь. У Швеции третья строчка.

Напомним, что накануне наша мужская национальная команда финишировала шестой на этапе в Оберхофе.

Позже стало известно, что в этой гонке украинские биатлонисты установили национальный рекорд по количеству точных выстрелов.