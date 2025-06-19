Первое упоминание о могущественном КИЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ содержится в "Брюссельской хронике", опубликованной в 1894 году бельгийским археологом и историком Францем Кюмоном. В ней в частности, читаем, что вечером 18 июня 860 года около 200 русских судов, на которых было по разным данным от 5 до 8 тысяч человек, во главе с князем Аскольдом пришли из Киева к берегам Босфора. Об этом событии наш выдающийся историк Михаил Грушевский писал так:

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Далее текст на языке оригинала.

"Похід стався літом 860 р.; в недавно віднайденій візантійській хроніці він датований 18 червня. Русь встигла пограбувати околиці Царгорода, зруйнувала передмістя і нагнала великого страху на саме місто…"

Значення подій 860 року підкреслює ще один знаний історик Михайло Брайчевський, який твердить, що офіційно першим прийняв християнство та хрестив Русь саме Аскольд того-таки 860 року. Він переконує, що похід київського князя Аскольда 860 року є своєрідним "тріумфом Русі", бо Візантія, уклавши мирний договір, відтоді мусила рахуватися з молодою Київською державою. Тож навернення Русі до християнства відбулося задовго до князя Володимира, а в 988 році воно отримало статус державної релігії.

Літописець Нестор також уважає, що експедиція Аскольда до Царгорода є початком давньоукраїнської історії:

"Ось чому з цієї пори почнемо (розповідь) і число (лік рокам) покладемо".

Нагадаю також, що Помісний собор Украінської православної церкви Київського патріархату 27 червня 2013 року з нагоди 1025-ліття Хрещення Руси~України канонізував і приєднав до лику святих князя Аскольда-Миколая як благовірного князя та мученика. Більш за те, проголосив його Першомучеником.

Саме тому є всі підстави вважати, що князь Аскольд був засновником та першосвятителем Київської держави, яка започаткувала історію державотворення України. А відтак перша згадка про неї щодо подій 18 червня 860 року і узаконює нинішній вік України в, щонайменше, 1 165 років.

З огляду на це, варто й дату початку історії нашої державності офіційно визначати 860, а не 988 роком.

Памʼятаємо нашу історію!

П.С.

Детальніше про історію створення Київської держави та князя Аскольда в моїй книзі "Абетка громадянина України".