Почему люди поддерживают идеологии, несовместимые с их образом жизни? Почему те, кто кричит о свободе, тянутся к тирании? Почему человек с ЛГБТ-флагом марширует под лозунгами в поддержку тех, кто за этот флаг убивает? Это не просто парадоксы, тревожные симптомы моральной и интеллектуальной деградации современных демократических обществ.

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Искажённое сознание: когда символы важнее смысла.

На улицах европейских столиц и американских городов проходят марши с радужными флагами и лозунгами в поддержку "освобождения Палестины". В благополучной Германии поклонники "русского мира" в ушанках устраивают автопробеги на дорогих немецких авто, клянясь в любви к подмосковным берёзкам. Рядом — ностальгирующие по СССР, вспоминают пломбир и космос, но почему-то не спешат всей семьёй переехать в Северную Корею, чтобы лично попробовать социалистическую диету из "травы у дома". Это уже не наивность, а разрыв между образом и реальностью, сознание, в котором символы важнее смысла, а лозунги — важнее опыта и исторических фактов.

От мышления к эстетике: идеология как поза.

Поддержка той или иной идеи всё чаще становится не осознанным выбором, а эмоциональным актом. Люди тянутся к образам — к эстетике сопротивления, к символам борьбы. Им важно быть против кого-то, а не за что-то. Не нравится Запад? Значит, будем поддерживать всё, что ему противостоит — неважно, исламский ли это фундаментализм, сталинизм или режимы, где сама суть системы несовместима с идеей свободы. Лозунги становятся важнее логики. Слоган заменяет размышление.

Тирания как фетиш свободных людей.

Трамп, избранный на свободных выборах в крупнейшей демократии мира, восхищается Путиным — человеком, уничтожившим институты свободного общества. Он называет его "умным парнем" и "эффективным лидером", подчёркивая, что ему нравилось общаться с ним и "работать вместе".

Парадокс в том, что в системе координат путинской России кандидат Трамп или прочий Орбан был бы устранён задолго до выборов — как угроза власти и лично "умному парню", умеющему "добиваться своего". Западные свободы позволяют открыто симпатизировать несвободе — и это давно превратилось в политическую моду.

Лицемерие, невежество или страх перед сложным?

Что движет этими людьми? Когнитивный диссонанс? Жизнь в медийных пузырях? Возможно. Кто-то действительно верит, что ХАМАС в Газе — это "борцы за свободу", что СССР — это балет, Гагарин и бесплатное жильё, а Россия — "духовная альтернатива бездушному Западу". Но в какой-то момент это перестаёт быть наивностью. Наслаждаться комфортом, правами и свободами — и при этом восхищаться системами, где за это сажают, пытают и убивают — это не ошибка восприятия, а моральная капитуляция. Это бегство от сложности мира — в чёрно-белые мифы, в иллюзии силы и "духовности".

Настоящее стирается. Остаётся эстетика. Образ. Лозунг. Человек теряет связь с реальностью и становится заложником политического нарратива, выстроенного из мемов, постановочных кадров и репостов.

Свобода как слабость — или как сила?

Уникальность демократии в том, что она позволяет себя критиковать. Это не слабость. Это её сила. Но это и её уязвимость. Потому что именно этой свободой всё чаще пользуются те, кто на деле поддерживает режимы, в которых за критику — тюрьма, за инакомыслие — смерть, за ЛГБТ-символику — казнь. Мир стал слишком сложным, в этом сложности и многообразии людям страшно. Потому что порядок кажется спасением, а неопределённость при возможности выбора — угрозой. Но вместо взрослого разговора с реальностью — многие выбирают утешение в простых ответах. В итоге четко проявился абсурд ситуации: пока одни борются за свободу, другие используют её, чтобы бороться против свободы.