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Блог | Россия и Иран – близнецы-братья, но есть одна разница
Насколько же эти п..дары друг на друга похожи... Россия и Иран – просто близнецы-братья. Лживые, фанатичные убийцы, бьющие по гражданским и по больницам и на голубом глазу вещающие, что стреляют по военным объектам.
Разница в том, что Иран, скорее всего, не останется безнаказанным и огребет по полной. А Россия, с высокой степенью вероятности, будет посмеиваться и ёрничать дальше: а что вы нам сделаете, терпилы? Нет у вас метода против Кости Сапрыкина!
И таки нет...
Вот разница между теми, у кого есть ЯО, и теми, кто не успел...
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