Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: календарь и расписание трансляций

С 13 по 17 января в Оберхофе пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

Для уменьшения риска заражения COVID-19 спортсменов и обслуживающего персонала за счет сокращения переездов в этом сезоне введены "спаренные" этапы Кубка мира.

Поэтому 6-й этап также пройдет в Германии и будет включать в себя три дисциплины: спринт, эстафету и гонку с массовым стартом.

Украинские болельщики смогут насладиться гонками благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, соревнования можно будет увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".

13 января 2021

15:30, 10 км спринт, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

14 января 2021

15:30, 7.5 км спринт, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

15 января 2021

15:30, 4x7.5 км эстафета, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

16 января 2021

15:45, 4x6 км эстафета, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

17 января 2021

13:30, 15 км масс-старт, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

16:00, 12.5 км масс-старт, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

*время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-й этап стал неудачным для наших биатлонистов. Лучший результат продемонстрировала в спринте Юлия Джима. Кроме того сборная Украины стала 10-й в смешанной эстафете.