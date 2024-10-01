Известный пропагандист Дмитрий Губерниев пришел к выводу, что в мировом биатлоне никак не ощущают отсутствие российских спортсменов. Комментатор телеканала "Матч ТВ" пожаловался на то, что авторитет представителей страны-агрессорки в этом виде спорта достигло дна.

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Об этом Губерниев в эмоциональном истерическом припадке написал в своем Telegram-канале. Он раскритиковал российских функционеров за отсутствие общения с Международным союзом биатлонистов (IBU), который на минувших выходных продлил отстранение представителей РФ на сезон 2024/25.

"В биатлоне же мировом все иначе, там нас нет и всем пофигу, все хорошо, прекрасная маркиза… Вот Майгуров долгие годы был фактически вторым лицом мирового биатлона! И что мы видим?! Видим жирный кукиш… Авторитет наш ниже плинтуса, контактов с IBU нет, гора родила мышь…" – отметил Губерниев.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за "слабую позицию по России". А двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев обвинил украинцев в "ненависти и вражде".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе призвала сбросить мощнейшую бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт.

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