'Слабая позиция по России': олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал президента МОК

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который покидает свой пост. Чемпион Игр-2018, подводя итоги работы функционера, отметил, что тот запомнится лояльным отношением к России.

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Об этом Самуэльссон заявил в интервью телеканалу NTB, пишет агентство NRK. 27-летний спортсмен добавил, что он рад решению Баха после 12 лет работы на посту главы МОК покинуть свой пост и не выставлять кандидатуру на выборах президента организации в 2025 году.

"Его решение – это само собой разумеется. Я не знаю, в какой еще организации или стране начинают продлевать сроки мандата. В моем мире это полный абсурд. Лично я считаю, что Томас Бах был плохим президентом МОК. Я с нетерпением жду нового. У него слишком слабая позиция по России, особенно когда дело касается войны, но также и когда дело касается допинга. Я не думаю, что он справился с этими вопросами хорошо. Я думаю, что он немного глуховат в этих аспектах", – сказал Самуэльссон.

Накануне стали известны семь кандидатов, которые будут баллотироваться на пост президента МОК в марте будущего года – это Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

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