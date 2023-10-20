Умерла олимпийская чемпионка из России, которая 'давила норвежцев, как тараканов'

Трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и по биатлону Анфиса Резцова, которая оскорбительно высказывалась о норвежцах, сравнивая их с тараканами, умерла в возрасте 58 лет. Победительница Игр в Калгари-88, Альбервиле-92 и Лиллехаммере-94 ранее перенесла сердечный приступ.

Об этом информирует портал Sports.ru. Кроме Олимпиады Резцова трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам, завоевывала "серебро" ЧМ-1992 в биатлоне. Также россиянка дважды побеждала в общем зачете Кубка мира по биатлону.

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У Резцовой четыре дочери, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова – действующие биатлонистки. "Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа", – рассказал муж Резцовой пропагандистам из издания "Аргументы и факты".

В феврале Резцову возмутила позиция лидеров мирового биатлона норвежцев братьев Бе, которые выступают против допуска россиян к международным соревнованиям. Позже она объяснила, что подразумевала под словами про норвежцев, которых "давить как тараканов".

Также представительница страны-агрессорки обвиняла украинцев в том, что "они нам гадости всякие выливают". Кроме того, она закатывала истерику после решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, дочь Анфисы Резцовой Дарья Виролайнен отказалась выступать за Россию и на международных соревнованиях в сезоне 2023/24 будет представлять команду Финляндии.

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