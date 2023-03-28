Олимпийская чемпионка из России, ''давившая норвежцев как тараканов'', госпитализирована с сердечным приступом

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова находится в больнице после перенесенного сердечного приступа. 58-летняя россиянка призналась, что она лежит под капельницами.

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"Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди", – цитирует бывшую лыжницу и биатлонистку r-sport.

В феврале Резцова оскорбительно высказалась в адрес лидеров мирового биатлона – норвежцах братьях Бе и их соотечественников. Победительницу Игр в Калгари-88 возмутила позиция скандинавских спортсменов, которые выступают против допуска россиян к международным соревнованиям.

Позже Анфиса объяснила, что подразумевала под словами "давить как тараканов".

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года Резцова закатила настоящую истерику из-за слов президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от соревнований.

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