Известная российская биатлонистка-чемпионка отказалась от РФ и перешла в сборную Финляндии

Чемпионка Европы по биатлону (2017) и победительница Универсиады-2011 Дарья Виролайнен на международных соревнованиях в сезоне 2023/24 будет представлять команду Финляндии. Соответствующее разрешение 34-летней москвичке выдал Международный союз биатлонистов (IBU).

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Дарья является дочкой трехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисы Резцовой. В 2007-м вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена и родила сына Даниэля. С 2013 по 2018 года участвовала в международных соревнованиях, выступая за сборную России.

В марте 2019-го у нее родился второй сын Алекс-Кристиан. С 2016-го года Виролайнен с семьей живет в Финляндии, где в 2021 получила гражданство этой страны.

За свою карьеру Дарья два раза поднималась на подиум в индивидуальных гонках (оба раза на втором месте).

Изначально Союз биатлонистов России (СБР) заблокировал переход в сборную Финляндии Виролайнен, несмотря на то что у спортсменки был финский паспорт. Из-за этого Дарья не тренировалась с национальной командой, а набирала форму за свой счет.

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