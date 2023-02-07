''Лезут и лезут'': олимпийская чемпионка из РФ обозвала норвежцев противными тараканами

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оскорбительно высказалась в адрес лидеров мирового биатлона норвежцах братьях Бе и их соотечественников. Победительницу Игр в Калгари-88 возмутила позиция скандинавских спортсменов, которые выступают против допуска россиян к международным соревнованиям.

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Об этом Резцова заявила в интервью порталу Sport24. Она добавила, что норвежцы якобы всегда выступали против россиян из-за боязни конкуренции, а в отсутствии представителей страны-агрессора собирают большинство наград.

"Откровенно сказать, норвежцы всегда были против нас. И братья Бе, и все остальные. Так что это неудивительно. Норвегия себя чувствует героями без нас. Мы их главные конкуренты и всегда будем сильнее их. Поэтому они против нашего участия на международных соревнованиях. Так было во все времена. Ни финны, ни шведы так себя с нами не ведут. А норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы", – сказала Резцова.

Ранее олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев и Елена Зайцева обвинили норвежцев в политизации спорта, используя нарративы кремлевской пропаганды.

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