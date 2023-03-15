''Они из всех щелей лезут''. В России похвастались, что ''давят норвежцев, как тараканов'' в биатлоне

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова объяснила свои слова про норвежских биатлонистов, которых сравнила с тараканами. 58-летняя россиянка считает, что до санкций, сборная России имела тотальное преимущество над соперниками.

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"А сказала это потому, что мы сильнее их, "давим" в биатлоне, как тараканов, а они опять из всех щелей лезут, выползают и выползают", – засмеялась Резцова во время интервью АиФ.

Титулованная российская биатлонистка предполагает, что многие спортсмены из других стран хотели бы, чтобы россияне вернулись в международные турниры.

"Другое дело, что не все готовы высказываться. Тут чистая политика. Им приказали молчать – они молчат", – сказала Резцова.

В комментариях российские болельщики высмеяли такие слова своей соотечественницы.

"Анфиса опять опрокинула рюмку и не одну. Хорошо помню, как Шипулин давил Фуркада, а Латыпов – Йоханнеса. Куча БХГ и медалей у наших, ахаха", – стебутся юзеры.

Также фанаты не поленились подсчитать подиумы РФ и Норвегии за последние три сезона в биатлоне.

Сезон 21/22: Норвегия 24-10-15 – Россия 4-6-5

Сезон 20/21: Норвегия 38-25-20 – Россия 3-2-2

Сезон 19/20: Норвегия 32-12-11 – Россия 1-2-4

Многие называли слова Резцовой бредом.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года Резцова закатила настоящую истерику из-за слов президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от соревнований.

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