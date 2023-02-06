Проголосуют против России: звезды биатлона не хотят возвращения РФ и поражены заявлениями МОК и силой денег

Накануне чемпионата мира по биатлону в немецком Оберхофе победители Олимпийских игр и чемпионы мира из Норвегии высказались против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования. Братья Бе и Ингрид Тандревольд выразили удивление тем фактом, что Международный олимпийский комитет вообще рассматривает возможность участия спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпиаде-2024, когда в Украине продолжается война.

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Ежедневная норвежская газета VG собрала мнения Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнеса и Тарьея Бе по поводу заявления МОК о допуск биатлонистов из стран-агрессоров к международным соревнованиям. Звезды спорта удивлены, что вообще идут такие разговоры, и разочарованы, что деньги, которые есть у РФ, затмевают здравый смысл.

"Нужно следовать интуиции, логике, народным обычаям и уважению к тому, что важно в этом мире. Войну нельзя победить набором правил. Следовательно, мы на 100 процентов поддерживаем продолжения сезона в том же духе, как сейчас – без россиян", – заявил Тарьей Бе.

"Совершенно неправильно, что МОК поставил на повестку дня возвращение России и Беларуси в международный спорт. Они всегда стараются угодить всем. Но в некоторых вопросах все не могут быть удовлетворены", – уверен старший из братьев Бе.

Лидер Кубка мира и сильнейший биатлонист последних леи Йоханнес Тингес Бе вообще не видит повода для рассмотрения вопроса о возвращении России.

"Я понимаю, что должна быть постоянная дискуссия о том, когда они, возможно, вернутся, но на сегодняшний день мы далеки от обсуждения этого", – уверен Йоханнес.

В недавнем заявлении МОК было написано, что "подавляющее большинство" хочет, чтобы России и Беларуси разрешили вернуться к международным соревнованиям. Но младший из Бе с этим категорически не согласен.

"Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосуют против возвращения этих стран. МОК снова и снова показывает, что постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильное государство, и досадно, что это влияет", – добавил 5-кратный олимпийский чемпион.

Трехкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд не думала, что россияне пользуются такой поддержкой, пока не увидела скандальное заявление НОК.

"Мы были удивлены, что было так много желающих, чтобы Россия снова участвовала. А также тем, что МОК поддержал его. Это было огромнейшим удивлением. Я поражена ​​тем, насколько это политично и какое право голоса имеют деньги. Я, вероятно, была очень наивной, когда думала, что это не так", – разочарована норвежка.

Тандреволд входит в состав комитета спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU). Однако подчеркнула, что не присутствовала на широко обсуждаемом заседании МОК по судьбе россиян и белорусов.

"Мы считаем, что было бы очень наивно так сильно разделять спорт и политику. По крайней мере, когда вы наблюдали, как ранее Россия использовала спорт для получения поддержки. Я думаю, что если мы их вернем, то это может послать неверный сигнал", – уверена биатлонистка, имея в виду кровавую войну России в Украине.

Известный норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд также продолжает поддерживать отстранение россиян: "Никаких изменений не произошло, поэтому я по-прежнему поддерживаю предварительный аргумент о том, что они должны быть отстранены".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где смотреть чемпионат мира по биатлону-2023, давал расписание трансляций и календарь гонок в Оберхофе.

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