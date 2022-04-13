Украинских биатлонисток, сбежавших в Россию, выгнали из сборной

Уроженки России Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова, которые были натурализованы сборной Украины по биатлону, исключены из состава национальной команды нашей страны. Как сообщает Biathlon.com.ua, со ссылкой на тренера Евгений Колупаева, официальной причиной является то, что девушки не выполнили критерии попадания в состав сборной и получения заработной платы.

Неофициальной причиной, почему эти спортсменки были уволены Министерством по делам молодежи и спорта и больше не будут выступать за сборную Украины, стала их реакция на войну. ​

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​В первый день вторжения России Бех, Москаленко и Абрамова вместе с еще одними экс-россиянками Надеждой Белкиной и Анастасией Рассказовой были на сборах в Сянках (Львовская область). Сразу после начала вторжения девушки сбежали в Российскую Федерацию.

Что касается еще одной уроженки Россси Дарьи Сидоровой, то ее на сборе в Сянках не было.

5 апреля, Сидорова выступила с заявлением в поддержку Украины. Посты против войны ранее также публиковала и Ольга Абрамова. При этом Оксана Москаленко, Екатерина Бех, как и Анастасия Рассказова, до сих пор публично не высказывались по поводу событий в Украине, однако страну не покинула.

Напомним, что чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный служит в воинской части Национальной гвардии Украины. 30-летний спортсмен защищает своих соотечественников в Тернополе.

Также биатлонную винтовку на автомат сменила и Анастасия Меркушина. 27-летняя чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы среди юниоров служит в погранвойсках.