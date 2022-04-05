Российские биатлонистки, перешедшие в сборную Украины, сбежали в Россию в первый же день войны

Родившиеся в Российской Федерации биатлонистки Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко, которые в разные годы приняли спортивное гражданство Украины, 24 февраля уехали в Россию, сообщает suspilne.media. Спортсменки вместе с еще одними экс-россиянками Надеждой Белкиной и Анастасией Рассказовой были на сборах в Сянках (Львовская область).

После начала полномасштабного российского вторжения Абрамова, Бех и Москаленко в тот же день отправились в Хуст. Уже в Закарпатье, 24 февраля, легионерки пересекли границу.

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Анастасия Рассказова и Надежда Белкина, в свою очередь, остались в Украине - Рассказова присоединилась к юниорской команде в Поклюке, а Белкина отправилась служить в ВСУ.

Что касается еще одной уроженки Россси Дарьи Сидоровой, то ее на сборе в Сянках не было.

5 апреля, Сидорова выступила с заявлением в поддержку Украины. Посты против войны ранее также публиковала и Ольга Абрамова. При этом Оксана Москаленко, Екатерина Бех, как и Анастасия Рассказова, до сих пор публично не высказывались по поводу событий в Украине.

Напомним, что чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный служит в воинской части Национальной гвардии Украины. 30-летний спортсмен защищает своих соотечественников в Тернополе.

Также биатлонную винтовку на автомат сменила и Анастасия Меркушина. 27-летняя чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы среди юниоров служит в погранвойсках.

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