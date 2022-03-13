Биатлонистка сборной Украины ушла в ВСУ, сменив спортивную винтовку на автомат

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина вступила в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать родину от российского агрессора. Многократная чемпионка мира среди юниоров и трехкратная бронзовая призерка взрослого мирового первенства, надела военную форму и сменила спортивную биатлонную винтовку на боевой автомат.

На видео, которое у себя на сайте разместила Госпогранслужба, 27-летняя Меркушина заявляет, что настало время защищать желто-синий флаг, который до этого много раз поднимался в ее честь на мировых биатлонных аренах.

Видео дня

"Сейчас весь мир раскрашен в желто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Границей - между миром и войной. А я с гордостью ношу звание младшего лейтенанта государственной пограничной службы Украины", – заявила Меркушина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская биатлонистка Валентина Семеренко эмоционально отреагировала на вторжение России в Украину. Олимпийская чемпионка-2014 родом из Сумщины и очень переживает за свой раздираемый войной регион.

Валентина рассказала о катастрофе в ее родной области и жестокости российских солдат.

Напомним, что на борьбу с российскими оккупантами стало много известных спортсменов. ​

​Так, в прошлом легендарный в прошлом украинский баскетболист Александр Волков присоединился к территориальной обороне.

Кроме того, знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко записались в ряды территориальной обороны, разместив соответствующие фото.

Также с автоматом готовы бороться против оккупантов Александр Алиев и Сергей Стаховский.

Алиев в матерной форме обратился к бывшим футболистам сборной Украины Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые сейчас находятся на контракте в российских клубах.