Перешедшая из России в сборную Украины биатлонистка впервые высказалась о войне на 41-й день вторжения

22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова, которая была натурализована осенью прошлого года, но так и не успела дебютировать в сборной Украины, опубликовала пост о войне в нашей стране. Сидорова лишь на 41-й день вторжения решила высказать свое мнение.

В Instagram Сидорова выступила против войны, но при этом прямым текстом отказалась называть Россию агрессором.

В сообщении спортсменка призналась, что находилась в РФ на момент начала вторжения по причине карантина (интервал времени после натурализации, в течение которого атлетка не может выступать за новую страну).

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"Но то, что происходит сейчас – это ужас и боль. Люди, которые находятся сейчас в Украине и защищают свою страну, большое уважение вам", – написала на украинском языке Сидорова.

Дарья считает, что в России много людей, которые все понимают, которые тоже переживают за весь этот ужас.

"Но есть и такие [матерное слово] которые поддерживают это уродство. Мирные люди здесь ни за что не считаются, за любое сообщение можно сесть в тюрьму и жизнь просто закончится", – добавила биатлонистка.

Подытожила свой пост Сидорова признанием, что хочет продолжить свою только начавшуюся карьеру именно в украинской команде: "Потому что жить в России и быть в команде здесь в Украине, это разные вещи, которые просто невозможно сравнить". ​

​Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году три российские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — сменили спортивное гражданство.

В феврале 20-летняя уроженка Хабаровска Бех сделала для Украины золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону.

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