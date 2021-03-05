Украине отменили дисквалификацию на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 4 марта

Сборная Украины по биатлону угодила в невероятную ситуацию на Кубке мира, а в "Агробизнесе" рассказали о премиях за победу над "Шахтером" в Кубке Украины.

Кроме того, украинец Василий Ломаченко ответил на вызов чемпиона мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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