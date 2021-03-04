Украине после протеста отменили дисквалификацию на Кубке мира по биатлону

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
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Момент передачи эстафеты

Сборная Украины по биатлону подала протест на дисквалификацию команды после эстафеты Кубка мира в чешском Нове Место.

В качестве аргумента украинская сторона привела видео, где видно, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлией Джимой произошло в пределах необходимого коридора передачи эстафеты.

Это ходатайство было удовлетворено и нашей команде вернули ее место.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши биатлонистки финишировали четвертыми, однако после окончания гонки команда была дисквалифицирована, так как по мнению судей IBU, передача эстафеты состоялась с нарушением правил.

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