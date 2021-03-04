Украине после протеста отменили дисквалификацию на Кубке мира по биатлону
Сборная Украины по биатлону подала протест на дисквалификацию команды после эстафеты Кубка мира в чешском Нове Место.
В качестве аргумента украинская сторона привела видео, где видно, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлией Джимой произошло в пределах необходимого коридора передачи эстафеты.
Second exchange women relay— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
1. 🇳🇴 @TirilEckhoff ➡ Lien
2. 🇫🇷 Braisaz-Bouchet ➡ C. Chevalier
3. 🇺🇦 Dzhima ➡ Merkushynahttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/OrwCyeyl71
Это ходатайство было удовлетворено и нашей команде вернули ее место.
Как сообщал OBOZREVATEL, наши биатлонистки финишировали четвертыми, однако после окончания гонки команда была дисквалифицирована, так как по мнению судей IBU, передача эстафеты состоялась с нарушением правил.