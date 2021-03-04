Ломаченко ответил на вызов, брошенный непобедимым чемпионом мира

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) заявил, что готов встретиться с непобедимым чемпионом мира по версии WBC Дэвином Хэйни (25-0, 15 КО) в конце апреля или начале мая.

На своей странице в Twitter украинец ответил на вызов американского боксера, который сказал, что будет готов к проведению их поединка в этом временном промежутке. По словам Василия, он успеет подготовиться к бою.

Хэйни: Я свободен в конце апреля или начале мая.

Ломаченко: Это стандартное время для набора оптимальных кондиций. Я буду готов!

Напомним, что Василий и Дэвин устроили перепалку в Twitter после того, как американец спросил, куда подевался наш соотечественник. Он подколол украинца, вспомнив его поражение в титульном поединке против Теофимо Лопеса, а Ломаченко заявил, что Хэйни получил свой чемпионский пояс по почте.

Отметим, что в 2019 году Дэвин являлся обязательным претендентом на титул Василия, но наш соотечественник получил статус "франчайзингового" чемпиона, который дает право проигнорировать защиту пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что хочет организовать украинцу бой против Хэйни.