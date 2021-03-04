Промоутер Ломаченко раскрыл имя боксера, с которым хотел бы свести украинца

Промоутер Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Боб Арум заявил, что хотел бы организовать бой своего клиента против непобедимого Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО), который является "обычным" чемпионом мира по версии WBC.

Как сообщает издание Boxing News 24/7, он готов подождать, пока американец проведет еще один поединок с промоутером из компании Matchroom Boxing Эдди Хирном, а затем попробует подписать с ним контракт и организовать их противостояние с Ломаченко. По словам Боба, следующий бой Василия состоится в июле или августе 2021 года.

"Я хотел бы устроить бой Ломаченко с Хэйни. Он возможен. Я думаю, что Дэвин проведет еще один бой с Эдди Хирном, а потом, если Хэйни захочет, я буду рад организовать их поединок с Ломой. Это противостояние должно получиться интересным. Следующий бой Василия состоится летом – в июле или августе", – рассказал Арум.

Напомним, что в последний раз Ломаченко выходил на ринг 17 октября 2020 года, когда сенсационно проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник вступил в перепалку с Хэйни в Twitter и получил вызов на бой.