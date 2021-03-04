Стало известно, почему Украине отменили дисквалификацию на Кубке мира по биатлону

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
3,2 т.
Сборная Украины по биталону

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объяснил, что нашей команде вернули 4-е место в женской эстафете из-за нового пункта в правилах.

Наставник признался, что это был не протест, а апелляция.

"Судьи вначале решили нас дисквалифицировать, но потом мы посмотрели в правилах, а там написано это новое правило – что и контакт с винтовкой является передачей. Потому они еще один раз этот эпизод рассмотрели и вернули все обратно", – цитирует Санитру biathlon.com.ua.

Кроме того, свое разъяснение по поводу отмены дисквалификации дал и Международный союз биатлонистов (IBU).

"После гонки жюри проанализировало материалы соревнований и решило не дисквалифицировать украинскую сборную. Вторая передача была проведен в соответствии с правилами, так как к винтовке прикоснулись в зоне обмена", – говорится в Twitter IBU.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши биатлонистки в эстафете 8-го этапа Кубка мира в чешском Нове Место финишировали четвертыми, однако после окончания гонки команда была дисквалифицирована.

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