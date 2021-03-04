Стало известно, почему Украине отменили дисквалификацию на Кубке мира по биатлону

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объяснил, что нашей команде вернули 4-е место в женской эстафете из-за нового пункта в правилах.

Наставник признался, что это был не протест, а апелляция.

"Судьи вначале решили нас дисквалифицировать, но потом мы посмотрели в правилах, а там написано это новое правило – что и контакт с винтовкой является передачей. Потому они еще один раз этот эпизод рассмотрели и вернули все обратно", – цитирует Санитру biathlon.com.ua.

Кроме того, свое разъяснение по поводу отмены дисквалификации дал и Международный союз биатлонистов (IBU).

"После гонки жюри проанализировало материалы соревнований и решило не дисквалифицировать украинскую сборную. Вторая передача была проведен в соответствии с правилами, так как к винтовке прикоснулись в зоне обмена", – говорится в Twitter IBU.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши биатлонистки в эстафете 8-го этапа Кубка мира в чешском Нове Место финишировали четвертыми, однако после окончания гонки команда была дисквалифицирована.