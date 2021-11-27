"Что ж ты за балда! Куда приперся?!" У Губерниева началась истерика из-за инцидента с российским биатлонистом. Видео

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с трудом сдержал эмоции во время инцидента в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира по биатлону. Во время финиша российский биатлонист вместо того, чтобы поехать прямо и завершить гонку, повернул дальше на дистанцию.

Увидев это Губерниев на мгновение впал в ступор, а затем стал истерично кричать.

"Эдик ты куда приперся?! Створы перепутал, ну что ж ты за балда! Латыпов, куда ты прибежал?! Еп..Б... Многоточия эфирные... Эдик, ты чего творишь, отец?! Ну, Латыпов... Сам себя лишил. Эдик ты балбес, это мы знаем и ты сам знаем. Но мы тебя любим.– сказал Губерниев, пожелав биатлонисту, чтобы такого больше не повторялось ни на Олимпийских играх, ни на чемпионате мира.

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Отметим, что гонку выиграл норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Второе место у его соотечественника Тарьей Бе. Третьим с отставанием в 0,8 секунды пришел к финишу француз Симон Детье.

Лучшим из украинцев стал Антон Дудченко, занявший 24-е место. Дмитрий Пидручный закончил выступление на 28-й позиции. Остальные украинцы финишировали за пределами первой сороковки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялась женская "индивидуалка", которую сенсационно выиграла чешка Маркета Давыдова.

Лучшей из украинок стала Валя Семеренко с 17-м местом.