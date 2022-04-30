Сборная Украины по биатлону отказалась от натурализованных россиянок. В составе будут воины ВСУ

Федерация биатлона Украины назвала имена спортсменок, которые войдут в состав команды А для подготовки к новому сезону. Из-за уменьшения финансирования этот список ограничили шестью фамилиями в мужской и женской сборной.

На первые сборы в женской сборной Украины по биатлону поедут: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

В составе полностью отсутствуют натурализованные российские биатлонистки: Дарья Сидорова, Оксана Москаленко, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова и Екатерина Бех. Также стоит отметить, что Анастасия Меркушина недавно приняла присягу и служит в ВСУ.

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Мужская сборная Украины войдет в новый сезон следующим составом: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима, Тарас Лесюк.

Пидручный после полномасштабного вторжения России ушел служить в Национальную гвардию.

Шестое место пока остается вакантным. Как сообщает сайт biathlon.com.ua, тренерский штаб определится между Денисом Насыко и Артемом Тищенко. По плану подготовку к новому сезону стартует 20-25 мая.

13 апреля уроженки России Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова, которые были натурализованы сборной Украины по биатлону, исключены из состава национальной команды нашей страны.

Сразу после начала вторжения девушки сбежали в Российскую Федерацию.

5 апреля, Сидорова выступила с заявлением в поддержку Украины. Посты против войны ранее также публиковала и Ольга Абрамова. При этом Оксана Москаленко, Екатерина Бех, как и Анастасия Рассказова, до сих пор публично не высказывались по поводу событий в Украине, однако страну не покинула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская биатлонистка Валентина Семеренко эмоционально отреагировала на вторжение России в Украину. Олимпийская чемпионка-2014 родом из Сумщины и очень переживает за свой раздираемый войной регион.

Валентина рассказала о катастрофе в ее родной области и жестокости российских солдат.