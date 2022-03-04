Сумская область – территория ада: биатлонистка Семеренко поражена варварством 'русни', разрушающей Украину

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко эмоционально отреагировала на вторжение России в Украину. Олимпийская чемпионка-2014 родом из Сумщины и очень переживает за свой раздираемый войной регион.

В сторис своего Instagram Валентина рассказала о катастрофе в ее родной области и жестокости российских солдат.

"На Сумщине нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы. Сейчас идет бомбардировка города. В принципе, вся Сумская область сейчас – это территория ада, которую бомбят русские войска. Что же вы, с*ки, творите?! Обстреливают мирных жителей", – написала Семеренко.

Видео дня

"Посмотри, русня, что ты наделала в наших городах. Это такая "спецоперация"?", – написала Семеренко и выложила видео объятых огнем и уничтоженных обстрелами домов мирных жителей Украины.

Напомним, что биатлонистов России и Беларуси отстранили от международных соревнований. Исполком IBU считает такое решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований и безопасность их участников на спортивных и неспортивных мероприятиях.

Организация выразила свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью бывшего украинского биатлониста Евгения Малышева, который погиб под Харьковом, неся службу в рядах украинской армии.

Также OBOZREVATEL сообщал, что к россиянам с сарказмом обратилась украинская каратистка Анжелика Терлюга. Призер Олимпиады-2020 с иронией порадовалась за жителей РФ, которых "освободили" от "вражеской" продукции.