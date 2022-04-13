Украинская биатлонистка, которую выгнали из сборной за побег в Россию, оправдалась

Натурализованная российская биатлонистка Ольга Абрамова, которую 13 апреля уволили из сборной Украины, прокомментировала сложившуюся ситуацию. 33-летняя спортсменка у себя в Instagram заявила, что узнала о своем исключении из "желто-синей" команды из СМИ, и это ее очень удивило.

Абрамова подтвердила, что в первый день войны она с базы в Сянках (Львовская область) через Венгрию отправилась в Россию, где находилась ее дочка (1,5 года).

В тоже время Ольга считает, что 10 лет карьеры, которые она провела под украинским флагом, являются доказательством ее преданности.

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"И сейчас у меня так же само болит сердце за всех людей, которые страдают , за все невинные жертвы и миллионы разрушенных судеб.... Я с ужасом наблюдаю за тем, что происходит с моим родным Харьковом и Черниговом, как была полностью уничтожена лыжная база, которая стала для меня вторым домом, как стирались с лица земли десятки других городов по всей Украине", – написала спортсменка.

Абрамова удивлена, что в то время, когда Украине необходима поддержка и единство, начинаются какие-то внутренние разборки и поиск предателей там, где их нет.

"Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей", – подытожила трехкратная чемпионка мира по летнему биатлону.

Напомним, что чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный служит в воинской части Национальной гвардии Украины. 30-летний спортсмен защищает своих соотечественников в Тернополе.

Также биатлонную винтовку на автомат сменила и Анастасия Меркушина. 27-летняя чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы среди юниоров служит в погранвойсках.