Сборная Украины по биатлону бежала эстафету Олимпиады-2022 в разной форме. Названа причина

Во время смешанной эстафеты мужская и женская сборные Украины по биатлону бежали в различных комбинезонах. Валентина Семеренко и Юлия Джима выступали в необычной черной экипировке. Артем Прима и Дмитрий Пидручный провели гонку в привычной желто-синей форме, известной болельщикам по Кубку мира.

По информации главного редактора сайта biathlon.com.ua Евгений Тарасенко, эти комбинезоны отличаются по степени утепленности.

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По инициативе главного тренера женской сборной Уроша Велепца девушкам были закуплены более теплая соревновательная одежда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина провально выступила в этой гонке, пробежав в итоге 4 штрафных круга. Победу добыла Норвегия, обойдя на последних метрах ОКР.

Ранее украинка Виктория Олех финишировала с окровавленным лицом в скиатлоне, показав 60-й результат. Победу добыла легендарная Терезы Йохауг. Преимущество 14-кратной чемпионки мира из Норвегии над украинкой составило 10 минут 42 секунды.

Стоит добавить, что на Играх-2022 уже возникло несколько скандалов в российскими СМИ. Сперва Дмитриев Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

В заезде саночников наши спортсмены не смогли продемонстрировать высокие результаты. Оба украинца перевернулись в первом же заезде.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.