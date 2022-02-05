Все украинцы вылетели из саней в заездах на Олимпиаде-2022. Видео

Украинские саночники Андрей Мандзий и Антон Дукач допустили серьезные ошибки во время первого заезда на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Оба спортсмена смогли финишировать, но серьезно ухудшили свои результаты.

В одном и поворотов Мадзий не смог удержать равновесие и перевернулся. Это случилось ближе к финишу, поэтом 33-летний спортсмен из Тернополя успел пересечь финишную пряму, сделав это отдельно от снаряда.

Подобная ситуация случилась и с Дукачем. 26-летний львовянин также не смог удержаться на санях до финиша, перевернувшись по ходу заезда.

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Напомним, что 4 года назад с Мандзием произошла такая же история на ОИ-2018. В первом заезде первого дня Игр уроженец Кременца выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

Во втором заезде Андрей показал 25-й результат, но по итогам двух попыток остался 40-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Виктория Олех финишировала с окровавленным лицом в скиатлоне, показав 60-й результат. Победу добыла легендарная Терезы Йохауг. Преимущество 14-кратной чемпионки мира из Норвегии над украинкой составило 10 минут 42 секунды.

В биатлонной эстафете наша команда провалилась, уйдя по ходу гонки на 4 штрафных круга. Победу добыла Норвегия, обойдя на последних метрах ОКР.

Стоит добавить, что на Играх-2022 уже возникло несколько скандалов в российскими СМИ. Сперва Дмитриев Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.