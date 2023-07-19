Россия взяла в заложники финскую биатлонистку

Союз биатлонистов России (СБР) заблокировал переход в сборную Финляндии 34-летней уроженки Москвы Дарьи Виролайнен, несмотря на то, что спортсменка имеет финский паспорт. Из-за этого дочка олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой не тренируется с национальной командой страны-агрессорки, а набирает форму за свой счет.

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Об этом сама Резцова рассказала в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она отметила, что не понимает действий руководства СБР, которое рассматривало вариант с тем, чтобы отпустить спортсменку в финскую команду, но в итоге заморозило трансфер.

"Откровенно говоря, сама не знаю, почему Даша тренируется за свой счет. Наверно, никто не проводит сборы. Не общалась с ней на эту тему. В целом все нормально, обидно только, что Даша в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а ее не пускают, несмотря на финское гражданство. Полагаю, потому что она из России. Ее долго рассматривали, но в итоге все зависло. Тем не менее она вовсю тренируется в надежде еще посоревноваться", – заявила Резцова.

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